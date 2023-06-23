



В Пекине введен красный уровень тревоги

В пятницу жара в Пекине достигла 40 градусов Цельсия. Поэтому в столице Китая введен красный уровень тревоги – самый высокий в системе оповещения. Еще вчера он был оранжевый, сообщает Reuters.



В Пекине объявили о красном уровне тревоги из-за огромной жары. Официальная температура в столице, измеряемая из обсерватории на южных окраинах, достигла 40°C, сообщает Пекинская муниципальная метеорологическая обсерватория.



В четверг максимальная температура в городе с почти 22-миллионным населением превысила 41°C и побила рекорд самого жаркого дня июня. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 июня 1961 года, когда ртутный столбик достиг 40,6°C, сообщает издание.



В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде: красный считается самым опасным, далее следует оранжевый, жёлтый и синий.



Красное предупреждение указывает на то, что температура поднимется выше 40°C в течение 24 часов.



