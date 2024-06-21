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В Париже назвали самую главную угрозу в преддверии Олимпийских игр
21.06.2024 15:52 Алина Груднева

В Париже назвали самую главную угрозу в преддверии Олимпийских игр

Исламистский терроризм является самой главной проблемой в сфере безопасности в преддверии предстоящих Олимпийских игр, которые состоятся в Париже.

Такое заявление сделал глава полиции французской столицы Лоран Нуньес.

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Силы безопасности приведены в повышенную боевую готовность в преддверии Олимпиады и в рамках подготовки к досрочным парламентским выборам.

"Исламистский терроризм остается нашей самой главной проблемой. Явной угрозы Олимпийским играм и нашей стране пока что нет, но я хочу напомнить, что в конце мая в Сент-Этьене были арестованы два человека, которые готовили теракт непосредственно на Играх", - сказал он. 

По его словам, реальной является, помимо прочего, угроза протестов, которые организуют пропалестинские и ультралевые движения, а также экоактивисты.
 

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