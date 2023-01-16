В Палермо арестован самый разыскиваемый босс итальянской мафии
Сообщается, что Мессину Денаро задержали в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Его считают боссом известной сицилийской мафии Cosa Nostra.
Итальянские СМИ сообщили, что Денаро проходил лечение незадолго до ареста в 10:00 по местному времени и доставлен в секретное место карабинерами. Сообщается, что для ареста были задействованы более 100 сотрудников службы безопасности.
Мессину Денаро судили и заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. К ним относятся убийство в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, смертоносные взрывы бомб в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищение, пытки и убийство 11-летнего сына мафиози, ставшего свидетелем.
Босс мафии также курировал рэкет, незаконный сброс отходов, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности Коза Ностры. Сообщается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет бегства.
Хотя Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считается, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест. Поиск преступника осложнялся отсутствием фотографий, сделанных после 1993 года.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поблагодарила службу безопасности за работу по задержанию “самого важного члена преступной группировки мафии”.
The first photo after the arrest. pic.twitter.com/lVikTtsFMB— Bahamūt (@KindaLameNGL) January 16, 2023
“Это большая победа для государства”, – подчеркнула премьер-министр.