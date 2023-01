В Палермо арестован самый разыскиваемый босс итальянской мафии

Сообщается, что Мессину Денаро задержали в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Его считают боссом известной сицилийской мафии Cosa Nostra.

Итальянские СМИ сообщили, что Денаро проходил лечение незадолго до ареста в 10:00 по местному времени и доставлен в секретное место карабинерами. Сообщается, что для ареста были задействованы более 100 сотрудников службы безопасности.



Мессину Денаро судили и заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. К ним относятся убийство в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, смертоносные взрывы бомб в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищение, пытки и убийство 11-летнего сына мафиози, ставшего свидетелем.



Босс мафии также курировал рэкет, незаконный сброс отходов, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности Коза Ностры. Сообщается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет бегства.



Хотя Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считается, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест. Поиск преступника осложнялся отсутствием фотографий, сделанных после 1993 года.

The first photo after the arrest. pic.twitter.com/lVikTtsFMB