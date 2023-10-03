



В ООН поражены: в Карабахе осталась максимум тысяча армян

В Нагорном Карабахе после массового выезда остались от 50 до 1000 этнических армян.



Такую оценку сделала миссия ООН, возглавляемая постоянным координатором в Азербайджане, которая прибыла в регион.



По словам пресс-секретаря организации Стефана Дюжаррика, эксперты встретились в Ханкенди с местными жителями, которые рассказали, что в Карабахе осталось максимум тысяча этнических армян.



"Наши коллеги были поражены стремительностью, с которой местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые, должно быть, причинил им этот болезненный опыт. Они не получали сообщения о насилии в отношении гражданских после последнего введения режима прекращения огня", - сказал Дюжаррик.