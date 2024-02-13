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В Омане проливные дожди вызвали наводнение невиданной силы: видео
13.02.2024 13:06 Катя Шульц

В Омане проливные дожди вызвали наводнение невиданной силы: видео

В результате проливных дождей в Омане началось сильнейшее наводнение. Сильней всего досталось северной части страны. Вслед за Саудовской Аравией Оман заявил о самом большом выпадении осадков за год.


 
 


 

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