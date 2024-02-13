В Омане проливные дожди вызвали наводнение невиданной силы: видео
В результате проливных дождей в Омане началось сильнейшее наводнение. Сильней всего досталось северной части страны. Вслед за Саудовской Аравией Оман заявил о самом большом выпадении осадков за год.
🎥 مقطع متداول لانقلاب ناقلة مواد سريعة الاشتعال في وادي مجيشيع الواقع بين ولاية جعلان بني بوعلي ونيابة الاشخرة#منخفض_الوبل pic.twitter.com/PztKKfoyNN— رصد | الحدث (@rassd_oman1) February 13, 2024
The rescue teams of the Civil Defense and Ambulance Authority in Al Dakhiliyah Governorate on Tuesday were able to rescue 50 people after a bus carrying them was stranded in a Wadi in Manah. pic.twitter.com/CVccHRM09y— Oman Observer 🇴🇲 (@OmanObserver) February 13, 2024
5 وفيات في عمان جراء الفيضانات ، ٣ منهم أطفال ، الله يرحمهم ⚠️🇴🇲#منخفض_الوَبل #منخفص_الوبل— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 13, 2024
Oman pic.twitter.com/kRApHWzkUy