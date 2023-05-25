



В офис министра экономики Германии прислали конверт с белым порошком

Офис министра экономики Германии Роберта Хабека в его избирательном округе получил конверт с белым веществом, что стало поводом для проведения масштабной полицейской операции, сообщает Reuters.



После предварительной экспертизы полиция считает, что вещество было просто мелкодисперсным песком, сообщил представитель полиции. Однако расследование инцидента еще продолжается.



Сотрудники офиса Хабека во Фленсбурге, недалеко от северной границы с Данией, принесли конверт в среду днем в полицию. Подозревая, что это может быть взрывчатка, полицейские вызвали саперную команду, которая вывезла вещество из здания в специальном контейнере.



Хабек, министерство которого отвечает за энергетику и экономику, а также является вице-канцлером Германии, является лицом политики, направленной на смягчение экономических последствий российского вторжения в Украину.



Его рейтинг в опросах общественного мнения упал за последние недели после скандала с кумовством в его министерстве и критики его стремления постепенно отказаться от устаревших систем отопления домов.



Как сообщалось, министр экономики Германии Роберт Хабек совместно с министром строительства Кларой Гейвиц предложил законопроект, согласно которому предлагается отслеживать, как граждане отапливают свои дома и сколько энергии при этом потребляют.