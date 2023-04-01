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В Норвегии обнаружили рекордную в истории страны партию кокаина
01.04.2023 05:30 Наталья Богинская

В Норвегии обнаружили рекордную в истории страны партию кокаина

Полиция Норвегии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина – 800 килограммов. Наркотики обнаружили в ящиках с фруктами в Осло. Об этом пишет Associated Press.

Полиция не разглашает, когда именно обнаружили кокаин и место происхождения фруктов, в которых хранили наркотик. Также неизвестно, предназначался ли кокаин для норвежского рынка. В Норвегии по этому делу никого не арестовали.

Недавняя находка превзошла предыдущий рекорд – в 2013 году в Норвегии изъяли 153 килограмма кокаина.

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