



В Норвегии обнаружили рекордную в истории страны партию кокаина

Полиция Норвегии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина – 800 килограммов. Наркотики обнаружили в ящиках с фруктами в Осло. Об этом пишет Associated Press.



Полиция не разглашает, когда именно обнаружили кокаин и место происхождения фруктов, в которых хранили наркотик. Также неизвестно, предназначался ли кокаин для норвежского рынка. В Норвегии по этому делу никого не арестовали.



Недавняя находка превзошла предыдущий рекорд – в 2013 году в Норвегии изъяли 153 килограмма кокаина.