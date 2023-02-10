



В немецком городе Эссен полиция обнаружила "Бункер фюрера"

Полиция немецкого города Эссен получила вызов от местной жительницы о домашнем насилии со стороны ее пьяного мужа. Приехав на место происшествия, полицейские осмотрели домовладение и обнаружили садовый сарай с вызывающей надписью: "Бункер фюрера" над дверью. Теперь правоохранители выясняют, кому принадлежит строение.



При последующем обыске следователи обнаружили огнестрельное оружие и несколько ножей, а также "запрещенные предметы", подробности о которых полиция не разглашает.



В настоящее время мужчина находится под стражей в полиции.

