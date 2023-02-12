



В Москве сожгли машину местного депутата

В воскресенье, 12 февраля, в Москве двое неизвестных сожгли автомобиль депутата Раменского городского округа Сергея Выродова.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что автомобиль Nissan был подожжен на Есенинском бульваре российской столицы. По данным издания "Известия", огонь перекинулся на соседний Lexus.



Уточняется, что машина горела на площади пять квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Данных об арестах также нет. Начато расследование.