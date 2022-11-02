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В Москве грузовик раздавил такси, есть жертвы
02.11.2022 10:29 Ольга Белозерова

В Москве грузовик раздавил такси, есть жертвы

В центре Москвы произошла жуткая автомобильная авария, в ходе которой грузовик раздавил автомобиль такси.

На видео, которое было опубликовано московским Департаментом транспорта, видно, что такси остановилось около станции метро, чтобы посадить пассажира.

Когда пассажир сел в авто, в него на полном ходу влетел грузовик, который буквально подмял машину под автобус, стоявший рядом. 


Канал "112" сообщает, что водитель грузовика скрылся с места ДТП. По информации канала, в аварии погибли два человека - водитель и пассажир такси. 

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