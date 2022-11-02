



В Москве грузовик раздавил такси, есть жертвы

В центре Москвы произошла жуткая автомобильная авария, в ходе которой грузовик раздавил автомобиль такси.



На видео, которое было опубликовано московским Департаментом транспорта, видно, что такси остановилось около станции метро, чтобы посадить пассажира.



Когда пассажир сел в авто, в него на полном ходу влетел грузовик, который буквально подмял машину под автобус, стоявший рядом.





Канал "112" сообщает, что водитель грузовика скрылся с места ДТП. По информации канала, в аварии погибли два человека - водитель и пассажир такси.