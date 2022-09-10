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В Мали боевики ISIS устроили настоящую резню: погибли мирные жители
10.09.2022 18:19 Алина Груднева

В Мали боевики ISIS устроили настоящую резню: погибли мирные жители

Члены филиала "Исламского государства" (ISIS) в Мали убили около 30 мирных жителей.

 
Это случилось в результате нападения в районе, граничащем с Буркина-Фасо и Нигером.
 
По данным коалиции "Платформа", несколько сотен боевиков совершили нападение недалеко от Талатае в регионе Гао.
 
Помимо нападения на местных жителей, боевики грабили магазины и сжигали запасы продуктов.
 
"Подкрепление, отправленное "Платформой", достигло города, где обнаружило резню, а также сотни женщин и детей, которые бродили по городу без еды в течение двух дней", — сказано в сообщении.

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