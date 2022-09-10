



В Мали боевики ISIS устроили настоящую резню: погибли мирные жители

Члены филиала "Исламского государства" (ISIS) в Мали убили около 30 мирных жителей.

Это случилось в результате нападения в районе, граничащем с Буркина-Фасо и Нигером.

По данным коалиции "Платформа", несколько сотен боевиков совершили нападение недалеко от Талатае в регионе Гао.

Помимо нападения на местных жителей, боевики грабили магазины и сжигали запасы продуктов.

"Подкрепление, отправленное "Платформой", достигло города, где обнаружило резню, а также сотни женщин и детей, которые бродили по городу без еды в течение двух дней", — сказано в сообщении.