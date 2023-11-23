В КНДР замечен масштабный выброс воды из ядерного реактора
С середины октября в северокорейском комплексе в Йонбене зафиксирован масштабный выброс воды из ядерного реактора.
По данным Yonhap, такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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По его словам, речь идет о легководном реакторе (LWR) на ядерном комплексе, который расположен в 100 км от Пхеньяна.
"Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и близ него. С середины октября 2023 года наблюдался сильный отток воды из системы охлаждения", - добавил он.
Гросси добавил, что реактор был остановлен на три-четыре недели в сентябре. С октября вновь наблюдаются признаки его работы, что свидетельствует о продолжении развития ядерной программы КНДР.