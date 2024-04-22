



В Китае ожидается масштабное наводнение, угрожающее миллионам людей

Крупные реки, водотоки и водохранилища в китайской провинции Гуандун грозят вызвать опасные наводнения, что заставило правительство в воскресенье, 21 апреля ввести в действие планы чрезвычайного реагирования для защиты более 127 миллионов человек.



Назвав ситуацию "опасной", местные метеорологи заявили, что на участках рек и притоков в бассейнах рек Сицзян и Бэйцзян наблюдается редкий всплеск уровня воды, вероятность которого составляет один к пятидесяти в любой год, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV.



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Министерство водных ресурсов Китая выпустило экстренное предупреждение, сообщает CCTV.



Власти Гуандуна призвали департаменты всех населенных пунктов и муниципалитетов начать планирование действий в чрезвычайных ситуациях для предотвращения стихийных бедствий и оперативно распределять средства и материалы для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить их едой, одеждой, водой и местом для ночлега.



В провинции, являющейся крупным экспортером и одним из главных коммерческих и торговых центров Китая, уже несколько дней идут сильные ливни и дуют сильные ветры, что характерно и для других регионов Китая.

