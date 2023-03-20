



В Канаде арестован школьник за нанесение ножевых ранений

Канадская полиция взяла под стражу ученика после того, как три человека получили ножевые ранения в средней школе в атлантической провинции Новая Шотландия в понедельник, сообщили власти.



Полицию вызвали по поводу жалобы на оружие в средней школе Чарльза П. Аллена в Бедфорде, примерно в 20 км к северо-западу от центра города Галифакс, около 9:30 утра по местному времени. Офицеры добрались до школы и взяли под стражу одного ученика и обнаружили трех человек с ножевыми ранениями.



Раненые были доставлены в больницу, говорится в заявлении региональной полиции Галифакса. Степень травм неизвестна.



В заявлении полиции не содержится никакой информации об обстоятельствах инцидента. Полиция все еще проводит расследование, и школа была закрыта до конца дня.



