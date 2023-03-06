



В Израиле во второй раз замечена редкая певчая птица

Чернолицая овсянка, чрезвычайно маленькая певчая птица весом примерно 17 граммов, была замечена в Израиле во второй раз на прошлой неделе в рамках исследовательского проекта, проведенного на пляже Кармель Ченом Фавишем, старшим орнитологом из научно-исследовательской станции Nili and David Jerusalem Bird.



Фавиш опознал птицу в поле, запись птичьего голоса подтвердила идентификацию.



“При кольцевании мы прикрепляем маркировочные кольца к ногам птиц для исследовательских целей. После того, как овсянка была поймана, ее маркировали опознавательным кольцом, измерили, взвесили, сфотографировали и отпустили обратно”, – пояснил д-р Йосеф Хаят, директор Центра кольцевания при Обществе охраны природы.



Чернолицая овсянка – небольшая певчая птица, которая обычно гнездится в Восточной Сибири, северной Монголии и северо-восточном Китае. В зимние месяцы она покидает Сибирь и обычно проводит холодное время года в Юго-Восточной Азии, в основном в Южном Китае, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме, где в это время года для нее более благоприятные условия.



“Этот вид, как и другие сибирские виды, имеет известную историю необычных явлений на обычном миграционном поле, в районах, где их присутствие не ожидается. Лишь в прошлом месяце была зарегистрирована вторая особь в Испании и восьмой в Англии. Эти необычные детали, возможно, первый ключ к развитию новых моделей миграции птиц. Особенно интересно встретить птицу, которая пролетела тысячи километров от того места, где она должна быть”, – добавляет Фавиш.

