В Израиле участились случаи угона автомобилей

В Израиле участились случаи попыток угона автомобилей. Согласно статистике, в 2022 году количество попыток угона автомобилей выросло на 155% по сравнению с прошлогодними показателями.



В предыдущие годы воры обычно были наиболее активны с 22:00 до раннего утра. Однако в 2022 году это изменилось, и теперь о попытках кражи сообщается в течение всего дня.



Кроме того, согласно информации генерального директора Pointer Илана Гольдштейна, обычно угонщики пытаются скрыться на территории ПА.



"Они едут против направления движения и протаранивают баррикады и блокпосты", — сказал он.



Despite increased police and military activity in the West Bank, car thieves are still thriving, experiencing unprecedented prosperity.



