В иранском порту затонуло грузовое судно из Танзании

Танзанийское грузовое судно перевернулось и затонуло в порту Ассалуйе на юге Ирана.



Официальное информационное агентство IRNA сообщает, что судно Anil перевернулось из-за неправильной конфигурации контейнеров на причале № 9 порта.



По информации агентства, спасатели перевели команду корабля в безопасное место.





This morning on the 24th jan , the ANIL container ship under the flag of Tanzania sank in Berth 9 of Pars Asaluye service port. In iran. 🚢🇮🇷🙏🇮🇳 pic.twitter.com/Txk19mnh0r