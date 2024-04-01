



В Иране задержан актер гей-порно из США. Ему грозит смертная казнь

В Иране задержан актер гей-порно из США, который называет себя "персидским принцем".



Ему грозит повешение за "войну против Бога" и критику иранских властей.



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Серин Бадия имеет американо-иранское происхождение, последние несколько лет проживал в США, снимался в порно и активно вёл OnlyFans.



Помимо этого, мужчина открыто выступал с критикой властей Ирана. По его словам, за это иранские власти конфисковали всё его имущество, убили отца и изгнали его из страны. Себя он называл "бессмертным Серином из Сасанидской Персидской империи — свободным человеком и истинным персидским принцем древней королевской крови".



Недавно Серин вернулся в Иран и через три дня был задержан в провинции Альборз.



Мужчину обвиняют в оскорблении святынь, ведении войны против Бога, сеянии разврата на Земле, содомии и прелюбодеяние. По столь суровым обвинениям ему грозит смертная казнь через повешение.



Причина, по которой он вернулся — неизвестна.

