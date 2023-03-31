



В Индийском храме погибли 35 человек, еще 16 пострадали

По меньшей мере 35 человек погибли и 16 получили ранения в результате обрушения крыши ступенчатого колодца в центральной Индии, сообщил в пятницу представитель местного правительства.



По словам официальных лиц, инцидент произошел, когда верующие собрались в храме в Индоре, чтобы отпраздновать индуистский праздник Рам Навами в четверг.



“Мы спасли 18 человек, 35 были найдены мертвыми и 16 ранены”, — сообщил Илаяраджа Т., высокопоставленный чиновник местного правительства.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере 75 военнослужащих и спасателей в течение дня убирали обломки, используя веревки и лестницы, чтобы вытащить людей, упавших в колодец.

