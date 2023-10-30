



В Индии столкнулись два поезда: 11 человек погибли на месте

Авария произошла в воскресенье вечером, 29 октября, после того, как пассажирский поезд пропустил сигнал и врезался сзади в другой на линии Ховра-Ченнаи в районе Визианагарам, примерно в 68 км к северу от Вишакхапатнама, главного города штата Андхра-Прадеш, сообщает информационное агентство "Синьхуа".



“По нашей информации, на данный момент 11 человек погибли и 50 получили ранения", — сказал Бисваджит Саху, директор по связям с общественностью железной дороги Восточного побережья, добавив, что спасательные работы завершены, и теперь они сосредоточены на восстановительных работах.



Саху сообщил, что из-за аварии 18 поездов были отменены, а 22 поезда были направлены в другое направление.



Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнау объявил о финансовой помощи семьям погибших и тем, кто получил серьезные и легкие травмы.



