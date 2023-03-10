



В Иерусалиме ранен полицейский в ходе операции по задержанию

нем, 10 марта, в Иерусалиме полицейский получил ножевое ранение во время операции по задержанию подозреваемого.



По предварительным данным, подозреваемый пришел в ярость и напал на правоохранителя.



В полиции сообщают, что мужчина явно психически нездоров. Женщина-полицейский смогла взять ситуацию под контроль после того, как мужчина напал на ее коллегу.



Подозреваемый задержан и доставлен на допрос. Полицейский был госпитализирован в Шаарей Цедек.



