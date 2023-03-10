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В Иерусалиме ранен полицейский в ходе операции по задержанию
10.03.2023 15:45 Алина Груднева

В Иерусалиме ранен полицейский в ходе операции по задержанию

нем, 10 марта, в Иерусалиме полицейский получил ножевое ранение во время операции по задержанию подозреваемого.

По предварительным данным, подозреваемый пришел в ярость и напал на правоохранителя.

В полиции сообщают, что мужчина явно психически нездоров. Женщина-полицейский смогла взять ситуацию под контроль после того, как мужчина напал на ее коллегу.

Подозреваемый задержан и доставлен на допрос. Полицейский был госпитализирован в Шаарей Цедек.

 

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