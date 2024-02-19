



В ГУР подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили смерть в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 и передал его Украине.



"Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.



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Как сообщал Mignews, вечером в понедельник,19 февраля, в испанских СМИ появилась информация о том, что тело мужчины біло обнаружено на пандусе гаража с пулевыми ранениями – в него стреляли 12 раз, а после переехали на машине.Труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом еще в прошлый вторник, 13 февраля, около 17:00 в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.



Вскоре после этого следователи узнали о сгоревшей машине в соседнем городе Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца. Сейчас спецслужбы ищут исполнителей убийства.



По данным испанских СМИ, в последнее время у Кузьминова якобі были проблемы с алкоголем и наркотиками.



Спецоперация "Синица"



Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8. Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию, в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова. Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.



Похищенный вертолет передали украинским защитникам.