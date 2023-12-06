



На рождественской ярмарке в Германии оторвали голову праздничному медведю

В Германии на Рождественской ярмарке вандалы разгромили новогоднего медведя – они оторвали ему голову.



Неизвестные ночью атаковали светящуюся плюшевую фигуру медведя высотой более 4 метров и весом 600 кг. Группа из четырех человек начала раскачивать скульптуру, что привело к отрыву головы увесистого медвежонка и, как следствие, к полному отключению световых элементов, сообщает Bild.



Оценочная стоимость ущерба составляет порядка 20 тысяч евро. Полиция проводит расследование с целью выяснения личности нападавших и их мотивации.





