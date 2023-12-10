



В Германии по тревоги подняли истребители на перехват самолета

В ночь на 9 декабря в Германии подняли по тревоге истребители из-за самолета, который не выходил на связь.



По данным немецкой газеты Bild, судно вошло в воздушное пространство ФРГ из Литвы.



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По тревоге подняли два истребителя Eurofighter тактической эскадрильи люфтваффе в Нойбурге-на-Дунае.



Истребители установили с пилотом самолета связь. Тот объяснился и сменил курс.