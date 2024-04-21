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В Германии перевернулся школьный автобус: много пострадавших
21.04.2024 22:30 Алина Груднева

В Германии перевернулся школьный автобус: много пострадавших

В воскресенье, 21 апреля, в Германии съехал в кювет и перевернулся двухэтажный школьный автобус.

По данным издания Welt, он перевозил старшеклассников на экскурсию в Великобританию.

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В результате аварии пострадали 27 несовершеннолетних и водитель. Три девочки и парень получили тяжелые травмы. Медики утверждают, что угрозы для их жизни нет.

У водителя, как и у еще 16 школьников диаганостированы легкие травмы. Учителя-сопровождающие не пострадали. Им оказана психологическая помощь. Всего автобус перевозил 67 подростков в возрасте 14 и 15 лет и пятерых учителей.

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