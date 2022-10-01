



В ФРГ обнародовали план на €200 млн, чтобы ограничить цены на газ

Правящая коалиция Германии разработала план мер по уменьшению влияния роста цен на энергоносители для потребителей.

Об этом сообщают местные СМИ.

Меры представляют собой ограничения цен на газ.Для ограничения цен на газ ФРГ придется потратить около 200 млн евро.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что ситуация все еще остается критической и подчеркнул. По его словам, нужно сократить потребление газа. Меры будут действовать до марта или апреля 2024 года.

Немецкий регулятор предупреждает, что потребление газа должно снизиться минимум на 20%, чтобы избежать дефицита.