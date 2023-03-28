



В Финляндии случайно разоблачили канал сбыта наркотиков через уснувшего в такси

В Финляндии правоохранители случайно вышли на крупную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, из-за инцидента с пассажиром такси, который заснул во время поездки и таксист не сумел разбудить его.



Как сообщает Yle, таксист позвонил в службу чрезвычайных ситуаций и сообщил, что не может разбудить пассажира для оплаты проезда.



Полиция, прибывшая на место, выяснила, что у уснувшего клиента с собой почти полкилограмма амфетамина. После чего полиция вышла на личность, которая продала ему наркотик, и гражданина Нидерландов, который продал амфетамин этому посреднику.



Гражданина Нидерландов задержали в финском городе Вантаа в сентябре 2022 года, у него конфисковали большое количество наркотиков и наличных.



Таким образом был разоблачен канал транспортировки и распространения наркотиков в Финляндии, которым занималась преступная группа из Нидерландов, часть членов которой действовали у себя в стране, а часть - на месте в Финляндии, чтобы принимать поставки и организовывать дальнейший сбыт.



Считается, что подозреваемые ввезли в Финляндию не менее 59 кг амфетамина, 7 кг кокаина, 78 тысяч таблеток экстази и еще 13 тысяч таблеток с амфетамином, заработав около 660 тысяч евро.



В деле уже 11 подозреваемых. Часть из них задержали в Финляндии, других - в Нидерландах на основе ордеров, выданных Финляндией, но экстрадиции еще не было.



