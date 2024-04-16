



В ЕС ответили, повлияла ли атака Ирана на миссию в Красном море

Массированная атака Ирана на Израиль не повлияла на миссию ЕС по защите судоходства в Красном море.



Такое заявление в комментарии информационному агентству Reuters сделал командующий операцией EUNAVFOR "Aspides" контр-адмирал Василиос Грипарис.



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По его словам, европейским силам необходимо больше боевых кораблей для защиты торговых судов, проходящих через Красное море.



"Пока нет никаких доказательств того, что ситуация ухудшилась", - отметил Грипарис.



К настоящему моменту в Красном море участники миссии ЕС уничтожили 10 дронов и перехватили четыре баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами с середины февраля.



Четыре фрегата из Греции, Германии, Франции и Италии патрулируют обширную территорию от южной части Красного моря до северо-западной части Индийского океана.