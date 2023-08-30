



В Чикаго репортеров ограбили на съемке сюжета об ограблении

В американском городе Чикаго на журналистов, снимавших сюжет об ограблении, напали грабители. Об этом пишет Associated Press.



Репортер и оператор телеканала Univision Chicago около пяти утра снимали сюжет в районе Вест-Таун в Чикаго. Трое вооруженных мужчин в лыжных масках налетели на журналистов, забрали камеру и личные вещи.



Представитель телеканала рассказал, что сюжет об ограблении в Вест-Тауне планировали показать в утренних новостях. Однако в эфир он не попал, так как все кадры остались на украденной камере.