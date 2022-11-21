



В Чечне во время намаза зарезали полицейского

В Грозном мужчина во время намаза мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД.

Информацию о нападении подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, инспектор полиции отлучился на омовение в помещение для совершения намаза. Мужчина напал на правоохранителя и попытался скрыться с его табельным оружием. Атаковавшего застрелили.

Полицейский скончался от полученных ран. Ведутся поиски возможных сообщников нападавшего. Мотивы и его личность устанавливаются.

"По предварительной информации, бандит действовал один. Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора", - сказал Кадыров.