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В Чечне во время намаза зарезали полицейского
21.11.2022 12:40 Алина Груднева

В Чечне во время намаза зарезали полицейского

В Грозном мужчина во время намаза мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД. 

 
Информацию о нападении подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. 
 
По его словам, инспектор полиции отлучился на омовение в помещение для совершения намаза. Мужчина напал на правоохранителя и попытался скрыться с его табельным оружием. Атаковавшего застрелили.
 
Полицейский скончался от полученных ран. Ведутся поиски возможных сообщников нападавшего. Мотивы и его личность устанавливаются.
 
"По предварительной информации, бандит действовал один. Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора", - сказал Кадыров.
 
 

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