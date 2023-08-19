



В Британии медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев

Медсестра по имени Люси Летби в английской больнице убивала новорождённых детей во время рабочих смен. Она успела убить семерых младенцев, и покушалась на убийство ещё шестерых, сообщает Би-би-си.



33-летняя женщина работала в больнице графини Честерской (находится на северо-западе Англии) с июня 2015 по июнь 2016 гг. Люси вводила младенцам воздух шприцем, перекармливала их, проталкивала в тело трубки и травила инсулином. Двое её жертв - два брата из тройни, убитые с разницей в 24 часа.



Также она убила младенца, который родился весом менее 1 кг. Ещё одну девочку она смогла убить только с четвёртой попытки. Другую девочку Люси пыталась убить трижды, но ребёнку удалось выжить (сейчас ей 8 лет, и у неё тяжёлая инвалидность).



Доктор Стивен Брири из этой же больницы заявил в разговоре с Би-би-си, что обратил внимание на странное поведение Летби ещё в октябре 2015 года, и сообщил об этом руководству больницы. Но никаких действий предпринято не было. С октября Люси попыталась убить ещё пятерых младенцев, и смогла убить двоих.



Летби уволили только летом 2016. Ещё через год врачи обратились в полицию, после чего Люси арестовали. Доктор Брири считает, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.



Во время обысков в сумочке Летби нашли записки: "Я убила их специально, потому что недостаточно хороша, чтобы заботиться о них" , "Я ЗЛАЯ Я СДЕЛАЛА ЭТО" и "У меня никогда не будет детей и я никогда не выйду замуж. Я никогда не узнаю, каково это - иметь семью".



Всего Люси предъявили 22 обвинения, свою вину она не признала. Суд признал её виновной в убийстве семи новорождённых детей, и покушении ещё на шестерых. Прокуратура решает, добиваться ли повторного разбирательства по делам о ещё четырёх младенцах. Манчестерский суд вынесет приговор Летби 21 августа.