



В Бразилии нашли кости руки "инопланетянина" — ученый идентифицировал находку

Летисия Гомеш Сантьяго и ее бойфренд Деванир Соуза прогуливались вдоль береговой линии, когда 20 ноября наткнулись на странный предмет на песке в Илья-Комприда, штат Сан-Паулу, Бразилия.



Пара была в ужасе от своего открытия — из-за огромного размера и большого количества суставов на пальцах, было очевидно, что рука принадлежала не человеку.



Собравшиеся местные жители стали высказывать разные соображения, кому могла принадлежать рука — динозавру, русалке или инопланетянину. Потом кто-то из собравшихся предложил отнести находку к биологу.



Морской биолог Эрик Комин заявил, что необычная "рука" принадлежала китообразному, водному млекопитающему, но для точной идентификации останков необходимы дополнительные тесты.



Основываясь на внешнем виде и состоянии разложения, биолог сказал, что китообразное, вероятно, погибло в море около 18 месяцев назад. Комин сказал, что судя по размерам костей, "рука", вероятно, принадлежала дельфину, тем более, что они обычно встречаются в этом регионе.



Биолог добавил, что любой, кто найдет останки животных на пляже, должен уведомить региональное агентство по охране окружающей среды, Исследовательский институт Кананеи (IPEC).



Представитель IPEC Энрике Чупий, подтвердил, что скелет, вероятно, принадлежит китообразному, и сказал, что останки морских животных как правило оставляют на пляже, "чтобы не вмешиваться в круговорот питательных веществ в экосистеме".



"В тех случаях, когда есть некоторый научный интерес, мы собираем их для исследования. Если это недавно умершие животные, мы проводим вскрытие, чтобы определить причины смерти", — добавил Чупий.

