Новости » Происшествия
В Болгарии выявлен тайник с оружием, который связан с ХАМАСом
04.04.2024 16:38 Алина Груднева

В Болгарии выявлен тайник с оружием, который связан с ХАМАСом

В Болгарии полиция обнаружила тайник с оружием, связанный с четырьмя подозреваемыми членами палестинской террористической организацией ХАМАС.

По данным AFP, в декабре всех четырех задержали в Германии и Нидерландах.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Трое из низ были арестованы в Германии и один в Нидерландах 14 декабря по подозрению в подготовке теракта на еврейских объектах в Европе.

По версии следствия, подозреваемые собирали оружие, которое нужно было держать в "состоянии готовности" в преддверии нападений.

По данным немецкой газеты Der Spiegel, фотографии оружия были обнаружены на телефоне одного из задержанных. В итоге, схрон был выявлен под сосной на юге Болгарии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы