



В Болгарии выявлен тайник с оружием, который связан с ХАМАСом

В Болгарии полиция обнаружила тайник с оружием, связанный с четырьмя подозреваемыми членами палестинской террористической организацией ХАМАС.



По данным AFP, в декабре всех четырех задержали в Германии и Нидерландах.



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Трое из низ были арестованы в Германии и один в Нидерландах 14 декабря по подозрению в подготовке теракта на еврейских объектах в Европе.



По версии следствия, подозреваемые собирали оружие, которое нужно было держать в "состоянии готовности" в преддверии нападений.



По данным немецкой газеты Der Spiegel, фотографии оружия были обнаружены на телефоне одного из задержанных. В итоге, схрон был выявлен под сосной на юге Болгарии.