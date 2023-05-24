



В Белгородской области сняли забавное видео с российским генералом Лапиным

В сети появилось забавное видео, где генерал-полковник Александр Лапин якобы лично командует операцией по оттеснению диверсантов в Белгородской области.



Как отмечают украинские СМИ и комментаторы в сети, при этом видео очень похоже на постановочное, а солдаты – на российских срочников.



"Кринж дня. Z-пропаганд*оны выпустили комедию, где их де*генерал Лапин якобы лично руководит "операцией" в Белгородской области. Боров с советским флагом на рукаве хаотически машет руками и кричит "за родину", - говорится в сообщении в одном из пабликов.



Генерал-полковник Александр Лапин известен своими неудачами на фронте, в частности в Харьковской области. Зимой его повысили до звания начальника главного штаба Сухопутных войск России. Как отмечали военные эксперты, несмотря на неудачные шаги в войне против Украины, он является человеком группы Шойгу-Герасимов. Поэтому "внутривидовая" борьба в РФ будет продолжаться.

