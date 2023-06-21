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В Беларуси стартуют "мобилизационные учения"
21.06.2023 10:29 Алина Груднева

В Беларуси стартуют "мобилизационные учения"

В Беларуси объявили о старте "мобилизационных учений", которые проходят в Минской области.

По данным оборонного ведомства, мероприятия продлятся в период с 21 по 30 июня.

В МО Беларуси заверили, что такие "мобилизационные учения" проходят на ежегодной основе для того, чтобы оценить готовность местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи "по предназначению".

"В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - сказано в заявлении.

Пока белорусы проводят очередные учения, россияне создают оборонительные рубежи на севере аннексированного Крыма. Британская разведка показала снимки со спутника, на которых зафиксированы укрепления россиян возле Перекопа.

Укрепрайоны на подступах к Крыму создаются в ожидании наступления Вооруженных сил Украины. На снимках видна зона сооружений длиной 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск. Они установлены на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

"Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют, что в командовании РФ считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высшим политическим приоритетом", – сообщает разведка.

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