



В Беларуси стартуют "мобилизационные учения"

В Беларуси объявили о старте "мобилизационных учений", которые проходят в Минской области.



По данным оборонного ведомства, мероприятия продлятся в период с 21 по 30 июня.



В МО Беларуси заверили, что такие "мобилизационные учения" проходят на ежегодной основе для того, чтобы оценить готовность местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи "по предназначению".



"В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - сказано в заявлении.



Пока белорусы проводят очередные учения, россияне создают оборонительные рубежи на севере аннексированного Крыма. Британская разведка показала снимки со спутника, на которых зафиксированы укрепления россиян возле Перекопа.



Укрепрайоны на подступах к Крыму создаются в ожидании наступления Вооруженных сил Украины. На снимках видна зона сооружений длиной 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск. Они установлены на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.



"Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют, что в командовании РФ считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высшим политическим приоритетом", – сообщает разведка.



