



В Башкирии пара “экзорцистов” поджигает людей, “изгоняя демонов”

40 тысяч рублей за то, что на вас положат мокрое полотенце, польют спиртом и потом подожгут, раз уж вы пришли изгонять демонов.



25-летняя Карина Кочеткова, которая называет себя "матерью огня" и "белой ведьмой", а также её муж Никита. Около года назад они сняли офис - дело пошло.



Кочеткова считает, что люди получают “подселения” в культовых местах типа кладбищ, а также во время вечеринок.



Кочеткова уверяет, что очистила от "подселенцев" тела уже более 200 человек.



Но и это не все. У Кочетковой уже и ученики есть, она учит поджигать людей за 160 тысяч рублей. Длится такой дорогостоящий курс один день. Жуткие видео в интернете сподвигли некоторых людей написать заявление в прокуратуру, информацию передали в полицию.



Во время допроса Кочеткова заявила, что "не занимается сожжением людей", а просто делает массаж, используя при этом муравьиный спирт и огонь. Процедура полностью безопасная, ведь используются мокрые полотенца, а в офисе есть огнетушители.



Голоса бесов массажистка объяснить не смогла, но уверяла, что ни в какой секте не состоит. Состава преступления полицейские не нашли, так как от действий Кочетковой никто не пострадал.

