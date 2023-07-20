



В Багдаде сотни митингующих взяли штурмом и подожгли посольство Швеции

Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада рано утром в четверг, взобрались на его стены и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, сообщает Reuters.



Все сотрудники посольства в Багдаде были в безопасности, говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Швеции, в котором осуждается нападение и подчеркивается необходимость защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей.



Демонстрация в четверг была созвана сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра в знак протеста против второго запланированного сожжения Корана в Швеции за несколько недель, согласно сообщениям в популярной группе Telegram, связанной с влиятельным священнослужителем и другими сторонниками Садра.



Садр, одна из самых влиятельных фигур в Ираке, командует сотнями тысяч сторонников, которых он время от времени вызывает на улицы, в том числе прошлым летом они оккупировали сильно укрепленную зеленую зону Багдада и участвовали в смертоносных столкновениях .



Шведское информационное агентство ТТ сообщило в среду, что шведская полиция удовлетворила заявку на проведение публичного митинга у посольства Ирака в Стокгольме в четверг. Cообщается, что заявитель стремится сжечь Коран и иракский флаг.



Серия видеороликов, размещенных в группе Telegram One Baghdad, показывает людей, собравшихся вокруг посольства около часа ночи в четверг, скандирующих лозунги в поддержку Садра и штурмующих комплекс посольства примерно через час.



“Да, да Корану”, — скандировали протестующие.



Позже был виден дым, поднимающийся из здания в комплексе посольства, и протестующие, стоящие на его крыше. Reuters не смогло самостоятельно проверить подлинность видео.



Министерство иностранных дел Ирака также осудило инцидент и заявило в своем заявлении, что иракское правительство поручило силам безопасности провести оперативное расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности.



По словам свидетелей Reuters, к рассвету в четверг силы безопасности были развернуты внутри посольства, и из здания поднялся дым, когда пожарные тушили неподатливые угли.



Большинство протестующих отошли, несколько десятков толпились возле посольства.



В конце прошлого месяца Садр призвал к протестам против Швеции и высылке шведского посла после того, как иракец сжег Коран в Стокгольме.



Шведская полиция обвинила мужчину в агитации против этнической или национальной группы. В газетном интервью он назвал себя иракским беженцем, стремящимся запретить Коран, центральный религиозный текст ислама, который мусульмане считают откровением от Бога.



После сожжения Корана у посольства Швеции в Багдаде прошли две крупные акции протеста, при этом протестующие однажды нарушили территорию посольства.



Правительства нескольких мусульманских стран, включая Ирак, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Марокко, выступили с протестами по поводу инцидента, при этом Ирак добивается экстрадиции этого человека, чтобы он предстал перед судом в стране.



Соединенные Штаты также осудили это, но добавили, что выдача Швецией разрешения поддерживает свободу выражения мнений и не является одобрением акции.



