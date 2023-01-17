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В аварию на Шоссе 5 попали угонщики автомобилей
17.01.2023 08:48 Ольга Белозерова

В аварию на Шоссе 5 попали угонщики автомобилей

Стали известны подробности аварии, произошедшей на Шоссе 5. 

Как оказалось, аварии предшествовала погоня на высокой скорости за подозреваемыми в угоне автомобилей.

Авария произошла на Шоссе 5 возле Рош-ха-Аин и Кфар-Касем в центральном Израиле незадолго до 7:00 утра. В аварии участвовал автомобиль, преследуемый полицией.

В машине, за которой гналась полиция, оказались зажатыми три человека. Двое мужчин в машине были опознаны как жители Палестинской автономии. В результате аварии оба получили тяжелые травмы. Третий мужчина в машине получил травмы средней степени тяжести.

Также пострадал водитель второго автомобиля, он получил травмы легкой и средней степени тяжести.

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