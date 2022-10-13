



В Аргентине обнаружили 18 мертвых китов

Тела молодых и взрослых погибших китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес, куда с июня по декабрь прибывают тысячи туристов, чтобы наблюдать за этими животными поблизости.



По мнению ученых, киты могли отравиться вредными цветущими водорослями. Эта версия получила пока косвенные подтверждения после обнаружения в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района очень высоких уровней биотоксинов.



Цветущие ядовитые водоросли являются мировой проблемой. Только в 2015 году от отравления ими погибли 300 китов в Чили. Причина цветения - повышение температуры океана, вызванное выбросами из производств и сельхозугодий, где используются удобрения.