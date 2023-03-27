В Англии произошла утечка нефти в самую большую природную гавань
На юге Англии в гавани Пула в море вылилось около 32 тонн пластовой жидкости, включая нефть. Комиссар гавани заявил, что утечка произошла в воскресенье на трубопроводе, которым управляет газовая компания Perenco. Об этом сообщает BBC.
Пул является самой естественной гаванью в Европе и объектом особого научного интереса, где обитает множество болотных птиц. Жителей окрестных населенных пунктов призвали не плавать в гавани Пула или его окрестностях до последующего сообщения.
В Perenco заявили, что активировали план по устранению разлива нефти. Трубопровод был перекрыт, а с обеих сторон от места утечки установили боновые заграждения.
Мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, проводится операция по очистке моря. В компании заявили, что будет проведено полное расследование происшествия.