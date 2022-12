В Афганистане - вспышка неизвестного заболевания, есть жертвы

В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, которое уже привело к первым жертвам.



Как сообщает Tolo News, заразились около 80 человек, умерли двое детей. Вспышка была выявлена в провинции Забуль.



Глава Управления здравоохранения провинции Абдул Хаким Хакими перечислил симптомы неизвестного заболевания: высокая температура и кровотечение из носа.



Медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.





