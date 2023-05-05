



"Ужасно большое количество детей" убито в Судане - ООН

В пятницу ООН предупредила, что в суданском конфликте погибает большое количество детей, сославшись на сообщения, указывающие на то, что каждый час погибают или получают ранения семь детей.



"Как опасались и как предупреждали, ситуация в Судане стала фатальной для пугающе большого числа детей", — заявил журналистам в Женеве Джеймс Элдер, представитель детского агентства ООН ЮНИСЕФ.



Он сказал, что агентство получило отчеты от надежного партнера, еще не подтвержденного независимо ООН, о том, что 190 детей были убиты и 1700 ранены только за первые 11 дней конфликта, который начался 15 апреля.



Элдер отметил, что эти цифры были получены в медицинских учреждениях Хартума и Дарфура.



Это означает, что он распространяется только на детей, которые действительно попали в медицинские учреждения в этих районах, сказал он, предупредив, что "реальность, вероятно, будет намного хуже".

