



Умер композитор Александр Колкер — автор популярных советских песен

Композитор Александр Колкер умер 1 августа в Петербурге, сообщил Союз композиторов города. Колкеру было 90 лет.



Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. В 1958 году он начал профессиональную карьеру композитора. Александр Колкер — автор более 100 песен, среди которых "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", "Карелия", "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны".



Его песни вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Людмилы Сенчиной, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других исполнителей.



Колкер написал музыку к таким известным фильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского) и к театральным постановкам. Он создавал мюзиклы, оперетты и рок-оперы.