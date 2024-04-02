



Украина атаковала Татарстан UJ-22 Airborne, – СМИ

Как сообщал Mignews, 2 апреля беспилотник атаковал завод по сбору "Шахедов" в Татарстане. Это более чем 1 200 км от Украины. Источники говорят, что это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Российская пресса пишет о том, что атака на завод была произведена "беспилотником UJ-22 Airborne".



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"Это ударный комплекс, разработанный украинской компанией "Ukrjet". На борту которого не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев – 4,6 метра, дальность полета – до 800 км", – уточняют российские медиа.







Что касается завода "Алабуга", в его планах было сделать к лету 2025 года 6 тысяч БпЛА.



"В "Алабуге" также работают над изменением конструкции иранских "Шахедов-136" и введением нового функционала", – пишут росСМИ.







На данный час известно, что в результате атаки пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних – все они студенты образовательного центра "Алабуга политех".



Два беспилотника попали в здание общежития в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга", на территории которой есть предприятие по производству дронов для войны с Украиной, уточняет "Настоящее время". Еще один БпЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, расположенном примерно в 1 200 км от границы с Украиной. По данным местных властей, аппарат обезвредила система РЭБ и он не взорвался.







Второй прилет был, как сообщают власти РФ, в соседнем городе Нижнекамске. Там был атакован НПЗ, однако, как утверждает мэр города, дрон был подавлен средствами постановки помех и разрушений не причинил.



Отметим, что это одна из самых дальних атак – до Елабуги от украинской границы 1257 километров.



Но и это не все – сообщают о "прилете" беспилотника в завод Танеко в Нижнекамске. По предварительным данным, дрон попал в одну из установок. Официальной информации пока нет.







Тем временем губернатор Липецкой области РФ заявил, что в регионе вводится режим воздушной опасности и вблизи границ заметили БпЛА. Все силы и средства привели в повышенную готовность.



Справка: "Алабуга" является особой экономической зоной промышленно-производственного типа. Расположена она в 10 км от города Елабуга в Республике Татарстан, является одной из крупнейших в России и приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех СЭЗ страны.



Pавод по сборке иранских дронов Shahed-136, которые маркируются под дроны "Герань-2" в Татарстане был построен в 2023 году. Комплектующие из Ирана возили напрямую на производство в Елабуге. 25 июля прошлого года российское издание "Протокол" сообщило, что для сборки этих дронов привлечены сотни студентов колледжа в Татарстане.



На видео – моменты атаки дрона:



