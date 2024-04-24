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Украина атаковала две нефтебазы в Смоленской области. Видео
24.04.2024 12:57 Раиса Вовк

Украина атаковала две нефтебазы в Смоленской области. Видео

В ночь на 24 апреля дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области России. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. Об этом сообщают источники в ведомстве, передает РБК-Украина.

Как отмечают источники, были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области. По данным источников, "хлопки" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.

Отметим, что ранее россияне пожаловались на атаку на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах. 

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