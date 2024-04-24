



Украина атаковала две нефтебазы в Смоленской области. Видео

В ночь на 24 апреля дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области России. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. Об этом сообщают источники в ведомстве, передает РБК-Украина.



Как отмечают источники, были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области. По данным источников, "хлопки" устроили дроны СБУ.



На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.



"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.



Отметим, что ранее россияне пожаловались на атаку на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах.