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Удар США по проиранским объектам в Сирии: уже 19 погибших
25.03.2023 11:41 Ирина Демьянова

Удар США по проиранским объектам в Сирии: уже 19 погибших

Число погибших в результате авиаударов США по проиранским объектам на востоке Сирии возросло до 19 боевиков, сообщил в субботу Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Наблюдатели заявили, что потери были вызваны первоначальным ответом США на атаку беспилотников в четверг на военную позицию США в Сирии, в результате которой погиб один американский контрактник и был ранен еще один контрактник и пять военнослужащих.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить данные о потерях.

 

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