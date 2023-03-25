



Удар США по проиранским объектам в Сирии: уже 19 погибших

Число погибших в результате авиаударов США по проиранским объектам на востоке Сирии возросло до 19 боевиков, сообщил в субботу Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека



Наблюдатели заявили, что потери были вызваны первоначальным ответом США на атаку беспилотников в четверг на военную позицию США в Сирии, в результате которой погиб один американский контрактник и был ранен еще один контрактник и пять военнослужащих.



Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить данные о потерях.



