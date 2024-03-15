



Удар по Одессе: погибли экс-заммэра и командир батальона "Цунами"

В Одессе вновь возросло количество пострадавших в результате российского террористического удара. Сейчас известно о 73 раненых. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.



По словам Клименко, по состоянию на сейчас известно о 16 погибших, среди которых есть сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Он напомнил о том, что враг нанес повторный удар по городу, когда к месту событий прибыли спасатели для оказания помощи пострадавшим.



В частности известно о 73 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести.



"К сожалению, имеем потери и среди личного состава Национальной полиции. Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему", - добавил Клименко.



Как позже стало известно, погибли экс-заммэра Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами" Александр Гостищев. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов.



"Братики. Отомстим. Александр Гостищев, спасибо, что мог считать тебя своим другом. Сергей Тетюхин, спасибо тебе. Ты был настоящий. Выделялся из окружения. Настоящим", - отметил Вагапов.