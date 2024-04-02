



Удар по НПЗ в Татарстане – совместная операция спецслужб Украины, – СМИ

Атака 2 апреля на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Татарстане – это совместная операция Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Эту информацию подтвердили источники РБК-Украина, отметив, что дальнобойный дрон атаковал установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.



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Мощность установки составила 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год. Более того, вышеупомянутый завод входит в 5-ю крупнейших НПЗ на территории страны террориста.



"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", – заявил источник.



Другой же источник добавил, что "грохот" на российских объектах будет не только продолжаться, но и усиливаться.