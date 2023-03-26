



Убитый в Кфар Ясиф был застрелен во время попытки задержания

Омар Суаед, молодой житель Кфар Ясиф, был застрелен сегодня ночью полицейскими - после перестрелки, возникшей при попытке его задержания.



По словам полиции, полицейский, ехавший на машине по деревне, заметил, что один из домов обстреливают, и выстрелил в воздух, пытаясь остановить подозреваемых в стрельбе. В ответ подозреваемые открыли ответный огонь по патрульной машине.



Полицейский открыл ответный огонь по стрелявшим, в результате чего один из подозреваемых был ранен и выброшен из машины двумя другими подозреваемыми, которые скрылись с места происшествия. Позже он скончался в больнице Нагарии.



Полиция пояснила, что инцидент расследуется, и добавила, что "полиция преследует контакты при любом подозрении на криминальное событие или угрозу безопасности граждан и их собственности, а иногда даже нападает на вооруженных преступников, рискуя жизнью". Это необычное событие вызвало бурную реакцию в социальных сетях арабского сектора.



В видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобиль на скорости въезжает в толпу, собравшуюся на улице, выбрасывает из автомобиля тело и продолжает движение. Толпа приближается к телу, на заднем плане видны полицейские машины, а затем подъезжает машина скорой помощи.

