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У Никиты Михалкова пневмония и обострение проблем с сердцем
10.01.2023 10:57 Наталья Богинская

У Никиты Михалкова пневмония и обострение проблем с сердцем

Самочувствие режиссера Никиты Михалкова, которого госпитализировали 5 января, ухудшилось. Врачи диагностировали у него идиопатическую пневмонию и мерцательную аритмию, а также предынфарктное состояние.
 
По информации российских СМИ, режиссеру провели повторную компьютерную томографию, показавшую существенное увеличение площади поражения легких. Тесты на грипп и ковид дали отрицательные результаты, врачи диагностировали идиопатическую пневмонию и назначили комплексную терапию.
 
Кроме того, у режиссера обострились хронические заболевания сердца. Из-за мерцательной аритмии у него мог случиться инфаркт, но благодаря своевременным мерам его удалось избежать. В настоящий момент Никита Михалков находится под наблюдением медиков в  52-й городской больнице Москвы.
 

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